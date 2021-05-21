الفيفا يناقش مقترحا لتغيير مواعيد إقامة كأس العالم

المستقلة/- ناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مقترحا سعوديا لتغيير دورية إقامة بطولة كأس العالم للرجال والسيدات.

وحسب الأجندة التي نشرها الفيفا لمجلسه رقم 71، تمت مناقشة اقتراح من الاتحاد السعودي لكرة القدم، يطلب إجراء دراسة جدوى حول إمكانية لعب كأس العالم للرجال وللسيدات كل عامين بدلا من النظام الحالي كل 4 أعوام.

يذكر أن المؤتمر الـ71 للفيفا شهد مناقشة أمور تنظيمية تتعلق بكأس العالم للسيدات في 2023، وكأس العالم للرجال 2026.

ويوجد بالفعل اتجاه داخل الاتحاد الدولي أن الوضع الحالي بإقامة كأس العالم كل 4 سنوات هو أمر غير عادل للاعبين، حيث أن هذا يقلل فرصهم في المشاركة والفوز باللقب، مع انخفاض متوسط أعمار اللاعبين.

 

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