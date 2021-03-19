الفيفا يمنح الضوء الأخضر لإقامة كأس العرب للمنتخبات

المستقلة/- صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الجمعة، على بطولة كأس العرب التي تقام في قطر.

وتقام البطولة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي 2021، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية.

وقال إنفانتينو خلال المؤتمر الصحفي :”بطولة كأس العرب لكرة القدم التي ينتظرها 450 مليون شخص ستقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2021 على ملاعب مونديال 2022″.

وأكد إنفانتينو أن إقامة بطولة كأس العرب في هذا الموعد، من أجل الوقوف على جاهزية قطر لتنظيم كأس العالم المقبل، والتي تقام في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى أن بطولة كأس العرب ستقام بمشاركة 22 منتخبا.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، فى وقت سابق، قد أرسل خطابا رسميا للاتحادات العربية الـ22 للمشاركة فى بطولة كأس العرب 2021 فى قطر، المحدد لها شهر ديسمبر/كانون الأول 2021 التى تقام لأول مرة وتجمع كافة الدول العربية الـ22.

ونشر الحساب الرسمى لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على موقع تويتر أن الخطاب تضمن نصا: “سيكون لهذا الحدث أثرا بارزا فى كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة، وسيجمع 22 فريقا في قارتين تجمعهما نفس الثقافات والقيم”.

وكان الاتحاد القطرى قد أعلن فى وقت سابق أنه “تم تحديد موعد منافسات كأس العرب لتقام في الفترة من 1 ديسمبر/كانون الأول 2021، حتى 18 من الشهر نفسه، من أفريقيا وآسيا بمشاركة اللاعبين المحليين وذلك دعمًا لجهود الإعداد لاستضافة مونديال 2022 للمرة الأولى في العالم العربي”.