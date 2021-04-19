الفيفا يعلن موقفه من بطولة دوري السوبر الأوروبي

المستقلة/- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، موقفه من إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليج”.

وقال الفيفا في بيان رسمي: “الفيفا لا يمكنه إلا التعبير عن رفضه لإقامة دوري أوروبي انفصالي مغلق، خارج إطار كرة القدم الدولية”.

وأعلن 12 ناديا كبيرا في أوروبا، منذ قليل، إطلاق دوري السوبر الانفصالي لكرة القدم “سوبر ليج”، بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

ويهدف هذا التحرك، الذي واجه انتقادات حادة من سلطات كرة القدم، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى منافسة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد، اليوم، بيانا موحدا للأندية الـ12، جاء فيه: “الأندية (المؤسسة) هي: ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام”.

وتابع: “ستتم دعوة 3 أندية أخرى للانضمام، قبل الموسم الافتتاحي الذي سيبدأ في أقرب وقت ممكن”.

 

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