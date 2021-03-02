الفيفا يتهم الأهلي بقتل الدوري المصري

المستقلة/- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا” أن مسابقة الدوري المصري هي الأقل تنافسا في القارة الإفريقية بسبب سيطرة النادي الأهلي شبه المطلقة على البطولة.

وأشار الفيفا في تقريره إلى أن هيمنة الأهلي على اللقب مع ظهور خافت للزمالك، من شأنها أن تضعف مسابقة الدوري المصري.

وذكر “فيفا” أنه ‏لم يتوج بالدوري المحلي في إفريقيا في المواسم الخمسة الأخيرة سوى في دولتين فقط، هما مصر وغينيا بعد تتويج الأهلي وحوريا كوناكري ببطولة الدوري في بلادهم.

وتوّج الأهلي بلقب الدوري المصري في 42 مناسبة بفارق 30 لقبا عن الزمالك، والذي حقق اللقب 12 مرة.