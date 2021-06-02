الفنانة المصرية آمال ماهر تعلن اعتزالها الفن:”إرادة الله”

المستقلة/-منى شعلان/ فى خطوة مفاجئة لجمهورها ومحبيها ، أعلنت الفنانة المصرية آمال ماهر، اعتزالها الفن رسمياً، دون الكشف عن التفاصيل التى دفعتها لاتخاذ ذلك القرار.

وقالت “أمال” فى منشور عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات و كان رفيق دربي الدائم ، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي، أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء”.

وأضافت: “و إن كنت سأعود مرة أخرى أم لا ؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط، فكل ما أفكر به حاليًا هو ابتعادي فقط لا غير، و بالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم و اجتهدت كثيرًا، أكثر من أي وقت مضى لكنها إرادة الله”.

وتابعت: “شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية و في حياتي، شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج استمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام و أعوام و كنتم خير جمهور، و شكرًا لله عز و جل أولًا و أخيرًا و دائمًا”.

وكانت آمال ماهر أعلنت فسخ خطوبتها خلال الأيام الماضية بعد أقل من شهرين على الإعلان عنها، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كنت أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي.. ولكن كل شيء نصيب، تم فسخ الخطوبة الحمد لله على كل شيء”

يذكر أن آمال ماهر قد تمت خطوبتها بشكل رسمي من رجل أعمال مصري لم تكشف عن اسمه، مبينة أن الخطوبة تمت بالفعل منذ فترة، ويتم التحضير خلال الفترة الراهنة لحفل الزفاف الذي أكدت أنه سيكون قريباً.