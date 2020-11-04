الفنانة المصرية نشوى مصطفى تصاب بفيروس بكورونا

المستقلة … أعلنت الممثلة المصرية نشوى مصطفى اصابتها بفيروس كورونا المستجد، طالبة من جمهورها أن يقف بجانبها ويدعو لها بالشفاء.

ومن خلال صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قالت نشوى مصطفى أنها أجرت أشعة مقطعية على الرئة فتبين أنها مصابة فعلا بفيروس كورونا.

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فيما دعت الفنان كل شخص قامت بلقاءه خلال الفترة الاخيرة بإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم اصابته من فيروس كورونا.

ووصفت كورونا بـ”الألم الرهيب”، داعية ألا يكون من نصيب “عدو ولا حبيب”، ثم كتبت “ربنا يحافظ عليكم، يا رب ادعولي”.