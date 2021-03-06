الفاتيكان: البابا شكر السيستاني لرفع صوته مع الشيعة دفاعا عن الضعفاء

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد بيان رسمي للفاتيكان، اليوم السبت، أن البابا فرنسيس شكر المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، لأنه رفع صوته مع الشيعة دفاعا عن الضعفاء.

وذكر البيان، أن “قداسة البابا زار في النجف الأشرف صباح اليوم آية الله العظمى، السيد علي الحسيني السيستاني، وشدد قداسته خلال الزيارة الودية، التي دامت حوالي خمس وأربعين دقيقة، على أهمية التعاون والصداقة بين الجماعات الدينية، حتى تتمكن من المساهمة في خير العراق والمنطقة والبشرية جمعاء، من خلال تعزيز الاحترام المتبادل والحوار”.

وأضاف البيان أن “هذا اللقاء كان فرصة لقداسة البابا حتى يشكر آيةَ الله العظمى السيستاني لأنه رفع صوته، مع الطائفة الشيعية، إزاء العنف والصعوبات الكبيرة التي شهدتها السنوات الأخيرة، دفاعا عن الضعفاء والمضطَهدين، مؤكدا قدسية الحياة البشرية وأهمية وحدة الشعب العراقي”.

وبحسب البيان، كرر البابا صلاته إلى الله أثناء وداعه لآية الله العظمى، من أجل مستقبل يسوده السلام والأخوة لأرض العراق الحبيبة والشرق الأوسط والعالم أجمع”.

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