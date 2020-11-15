الغاء الاشتراك المجاني لخدمة رفع الصور على “جوجل فوتو”

المستقلة/- تعتزم جوجل تقييد الاستخدام المجاني لخدمات “جوجل فوتو” بدءا من شهر يناير المقبل على أن يتم دفع اشتراك مالي مقابل الحصول على هذه الخدمة.

ويتيح التطبيق الذي تم إطلاقه في العام 2015، تحميل آلاف الصور على الهواتف الذكية ونسخها كوسيلة لحفظها على سحابة رقمية.

وستفرض جوجل ابتداء من 1 يونيو سعة تحميل تبلغ 15 جيجابايت كحد أقصى، هي جزء من السعة التي توفرها جوجل حالياً لخدمات الحسابات الأخرى مثل جي ميل ودرايف لحفظ الملفات.

وبعد الوصول إلى الحد الأقصى، سيتعين على مستخدمي صور جوجل الدفع مقابل الحصول على سعة إضافية من خلال خدمة جوجل وان السحابية للشركة، والتي تبدأ من 1.99 دولار شهري مقابل 100 جيجابايت من السعة التخزينية.