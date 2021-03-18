العناية الإلهية تنقذ وزير يمني من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفاد مراسلنا بنجاة الدكتور عبد الناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية عن تيار المجلس الانتقالي بحكومة المناصفة، من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في عدن.

وأضاف المراسل بأن عبوة ناسفة استهدفت الموكب بمنطقة العريش بشرق العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزير لم يصب بأي أذى في التفجير، كما لم تقع أي إصابات في الأفراد المرافقين له، باستثناء وقوع خسائر مادية طفيفة في أحد الأطقم الأمنية المرافقة.