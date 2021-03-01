العمل تمنح المتعافين من الإدمان قروضا مالية

المستقلة /- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن توفير قروض للمتعافين من الادمان للأسهام بأفتتاح مشاريع لهم، لتأهيل اكبر عدد ممكن و دمجهم بالمجتمع.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض ، ان “الدائرة تتابع وضع المدمنين وتعمل على تأهيلهم مهنيا واجتماعيا لأعادة دمجهم بالمجتمع مؤكدا منحهم قروضا مالية لافتتاح مشروع صغير لخلق فرصة عمل حسب رغبتهم اسهماما بأعادة تأهيلهم كأشخاص نافعين بالمجتمع”.

واضاف، ان “الدائرة تسجل المدمنين المتعافين ضمن قاعدة بيانات، لتتم مشاركتهم ببرنامج لدعمهم بأعتماد ورش عمل مختلفة خاصة بالتأهيل المهني تقام في مركز تأهيل المدمنين التابع لدائرة العمل والتعليم المهني بالوزارة”.

وكانت وزارة العمل قد اعلنت عن مشروع خاص بالمدمنين المتعافين نهاية العام الماضي، يتم بموجبه اخضاعهم لبرنامج مهني يتلائم مع مؤهلاتهم، شرط امتلاكهم قرار قضائي بالافراج او اطلاق السراح من دائرتي الاصلاح او اصلاح الاحداث، بانتهاء المحكومية، ووجود مايثبت وقف ترددهم على العيادة النفسية والاجتماعية، او الخروج من المستشفى التي تعافوا فيها.