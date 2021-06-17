العمل تضع آلية لشمول ذوي الإعاقة بقطع الأراضي في بغداد والمحافظات

المستقلة/- تعكف وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة على وضع آلية لشمول ذوي الإعاقة بقطع الأراضي في بغداد والمحافظات، بينما ستباشر صرف رواتب المشمولين بالمعين المتفرغ الجدد ممن لديهم قرار طبي للعام الماضي.

وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف التميمي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “العمل جارٍ وبالتنسيق مع هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة، لوضع آلية لتوزيع قطع الأراضي لذوي الإعاقة المسجلين ببيانات الوزارة بعد إرسال قوائم الأسماء للحكومات المحلية في المحافظات التي ستباشر بدورها تحديد مواقع تلك الأراضي”.

وأضاف أنّه “تمَّت مفاتحة وزارة الصحة لشمول المصابين بأمراض ثلاسيميا الدم براتب المعين المتفرغ”، مشيراً إلى “التزام الهيئة بصرف جميع حقوق ذوي الإعاقة وفق استمارة أعدَّت لهذا الغرض عبر جدول بالحروف الأبجدية للمعين ولمدة شهر كامل ابتداء من منتصف حزيران الحالي إلى منتصف الشهر المقبل”.

وتابع التميمي أنّه “سيتمّ صرف راتب المعين المتفرغ لمن لديهم قرارات طبية للعام الماضي، اعتماداً على التخصيصات المالية المتوفرة”، معلناً “عزم الهيئة إعادة طرح مناقصة الهويات التعريفية لذوي الإعاقة عبر التوجّه بالتعاقد مع شركة رصينة وبكلفة بسيطة”.

وذكر أنّه “تمَّ إرسال ملفات المشمولين إلى الإدارة العامة لمصرفَي الرافدين والرشيد مع المبالغ المالية وسيتمّ صرفها، كما سيتمّ صرف رواتب أصحاب القرارات الطبية للعام الماضي شهرياً”، مبيناً أنَّ المستفيدين ممن لم تظهر أسماؤهم ضمن المتراكم بسبب تغير المعين أو وفاة المعاق أو أيِّ سبب آخر، فيتوجب مراجعتهم لمقرِّ الهيئة ببغداد وأقسامها بالمحافظات لصرف المتراكم ولمدة شهر قابلة للتجديد”.

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