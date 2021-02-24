العمل تحدد موعد اطلاق رواتب الحماية الاجتماعية والعمال المضمونين

المستقلة /- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، موعد إطلاق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة والعمال المضمونين .

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة نجم العقابي للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “الوزارة خاطبت وزارة المالية لاطلاق رواتب شبكة الحماية وذوي اللإعاقة والعمال المضمونين، التي اكدت أن توزيعها سيجري خلال يومين بموعده المحدد ومن دون أي تأخير”.

وأكد العقاي على أن “الوزارة تعمل على توزيع رواتب المستفيدين المسجلين لديها، وهناك استعدادات استباقية بهذا الصدد من اجل اطلاق الرواتب”.

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