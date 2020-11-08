العمليات المشتركة : انطلاق عملية عسكرية في سلسة جبال مكحول و خانوكة

المستقلة / -اعلنت العمليات المشتركة، انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في “سلسة جبال مكحول و خانوكة” بمشاركة قطعات مختلفة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، أنه “بتوجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت صباح هذا اليوم، قطعات الجيش العراقي المتمثلة (الفرقة التاسعة وأمرية القوات الخاصة وصنوف الجيش وقيادة عمليات نينوى وقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في مناطق شرق نهر دجلة ) وقيادة قوات الشرطة الأتحادية وتشكيلاتها ولواء مِن الرد السريع وقطعات وتشكيلات الحشد الشعبي وقوات جهاز مكافحة الأرهاب وبأسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، بعملية عسكرية وأمنية واسعة في سلسلة جبال مكحول وخانوكة لملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية”.

واكد البيان ان العملية، “تستمر لعدة أيام والتفاصيل سيتم نشرها مِن خلال خلية الأعلام الأمني”.