العراق يبحث صفقة طاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع توتال

المستقلة/أمل نبيل/قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن العراق يبحث اتفاقية “عملاقة” مع شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إس إي لبناء منشآت بنية تحتية كبيرة وتطوير حقول النفط وإنتاج الغاز.

وقال الوزير إنه يتوقع الانتهاء من العقد قبل يوليو.

ستستند العلاقة مع توتال إلى استهداف الصناعة منخفضة الكربون والاستيلاء على جميع الغازات المشتعلة ، ومن المقرر أن تنتج 1 جيجاواط من الطاقة الشمسية في المرحلة الأولى.

يقود فريق متخصص من وزارة النفط هذه المناقشات مع شركة توتال.