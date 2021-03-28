العراق تعتزم التوقف عن استيراد الوقود بحلول 2023

المستقلة/..قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن هناك خططا لزيادة قدرات وعمل المصافي في العراق للتوقف التام عن عمليات استيراد الوقود خلال عام 2023 باستثناء الغازولين الذي يشهد ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك داخل الدولة نتيجة لاعتماد محطات توليد الكهرباء في المناطق النائية عليه في عمليات التشغيل.

وتسعى العراق كذلك لزيادة قدرتها الإنتاجية في قطاع الغاز الطبيعي لتقليل حجم الاستيراد من الخارج، حيث أشار وزير النفط العراقي إلى استهداف زيادة الإنتاج إلى مستوى ما بين 4 و5 مليارات قدم مكعب بحلول عام 2025 مقابل إنتاج حالي يصل إلى 1.5 مليار قدم مكعب قياسي

قال عبد الجبار، إن بلاده تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 8 ملايين برميل نفط يومياً بحلول 2029، مقابل إنتاج حالي يصل إلى 4.8 مليون برميل يومياً، مؤكداً أن القدرة الإنتاجية الحقيقية للعراق تستطيع الوصول إلى 12 مليون برميل نفط يومياً.

وأوضح وزير النفط العراقي أن زيادة الإنتاج التدريجية ستتم عبر حقول نفط رئيسية حالية منها حقول مجنون والزبير والرميلة حيث تمتلك تلك الحقول القدرة على مضاعفة إنتاجها.

من جهة أخرى كشف وزير النفط العراقي عن الوصول إلى اتفاقية إطارية لمد خط أنابيب للنفط من البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن، سيتم توقيعها خلال الأسبوع الأول من أبريل المقبل، متوقعاً توقيع اتفاقية التنفيذ خلال عام من توقيع الاتفاقية الإطارية.