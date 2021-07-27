العراق .. القبض على قاتل نجل الناشطة البارزة فاطمة البهادلي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت مصادر اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على قاتل نجل الناشطة البارزة فاطمة البهادلي جنوبي البلاد.

وذكرتأن القوات الأمنية تمكنت اليوم من القبض على قاتل علي كريم، وهو ناشط ونجل ناشطة تعنى بحقوق المرأة والأطفال.

ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل أخرى عن هوية القاتل.

ويوم الأحد الماضي، أفاد مراسلنا في العراق، بأن مسلحين مجهولين قتلوا ناشطا في مجال حقوق الإنسان بمحافظة البصرة بجنوب البلاد، بعد مرور ساعات على اختطافه.

وفاطمة البهادلي (51 عاما) رئيسة جمعية الفردوس العراقية، كرمت نهاية العام الماضي من قبل منظمة “فرونت لاين ديفندرز” (Front Line Defenders) الإيرلندية بمناسبة اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت البهادلي واحدة من بين 5 سيدات كرمتهن المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020 في تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر

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