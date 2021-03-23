العثور على سوري مشنوقًا داخل عمارة في مصر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ عثر أهالي مدينة بنها في محافظة القليوبية المصرية، على جثة تاجر سوري الجنسية، مشنوقًا في عمارة تحت الإنشاء بمنطقة الفلل، تم التبليغ بتغيبه منذ الخامس من شهر  آذار/ مارس  الجاري.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة تاجر سوري مشنوقًا في عمارة تحت الإنشاء بمنطقة ”الفحص“ ببنها، وانتقل على الفور رجال الأمن إلى موقع البلاغ.

وبعد معاينة الجثة، تبين أنها لشخص يدعى ”خ.م“ 45 سنة تاجر سوري الجنسية، ومشنوق في حبل بإحدى حجرات عمارة تحت الإنشاء.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى تحرّر له محضر غياب منذ 5 آذار/مارس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتواصل النيابة العامة التحقيق، لكشف ملابسات الواقعة.

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