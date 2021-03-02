العثور على جثة يوتيوبر عربي بظروف غامضة – فيديو

المستقلة /- أكّدت السلطات الأمنية الجزائرية، أنه تم العثور على جثة اليوتيوبر الجزائري فكري بن شنان، المعروف بـ“فكرينو“، في شاطئ كاب روسوب محافظة وهران، بعد أيام من اختفائه.

وقالت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر أمنية: إنه تم نقل الجثة، إلى حين ظهور نتائج التحقيق الأمني والتشريح الطبي للجثة.

وأكدت مصادر صحفية جزائرية، أن فريق بحث من المتطوعين الشبان عثروا على جثة صانع المحتوى فكري بن شنان، المفقود منذ 5 أيام بغابة كناستال، إلى أن عثر المتطوعون على جثته اليوم عالقة وسط الصخور بالشاطئ.

وكانت عائلة بن شنان قد أعلنت في ساعات متأخرة من يوم الأربعاء الماضي، اختفاء ابنهم ”فكري“، الملقّب بـ“فكرينو“.

وقالوا إنه خرج قبل أيام لممارسة الرياضة، لكنه سرعان ما اختفى دون أن يظهر له أثر، عدا العثور على سيارته بموقع قريب من غابة كانستال الجزائرية.

ويبلغ فكرينو من العمر 24 سنة وهو طالب بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، اشتهر بفيديوهاته الساخرة والهزلية على موقع اليوتيوب.

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