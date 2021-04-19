العثور على جثة طيار بعد شهر من اصطدام طائرتين حربيتين بتايوان

العثور على جثة طيار بعد شهر من اصطدام طائرتين حربيتين بتايوان

المستقلة /- عثر على رفات طيار غارق في الشاطئ بعد قرابة شهر من اصطدام طائرتين تايوانيتين مقاتلتين في الجو.

اكتشف السكان المحليون في ميناء الصيد جثة الطيار Pan Yingchen عالقة في شق بالقرب من مدينة Manzhou Pingtung يوم الأحد، لم يتم توفير مزيد من المعلومات بشأن الحادث.

ووفقا لصحيفة ديلي ستار، تم إجراء عمليات بحث يومية جارية عن الطيار المأساوي بعد تحطم الطائرة في 22 مارس.

تحطمت الطائرتان المقاتلتان من طراز F-5E في البحر قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة خلال مهمة تدريبية ، مما أسفر عن مقتل السيد Yingchen وزميله الطيار Lo Shanghua.

وذكرت تقارير محلية أنه يعتقد أنهما سقطتا قبالة ساحل محافظة بينجتونج ، وهو ثالث حادث من نوعه خلال الأشهر الستة الماضية.

ونشرت وزارة الدفاع مروحيات بحث وإنقاذ وزوارق دورية بحرية في مكان الحادث.