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العثور على جبل من ذهب وأعداد هائلة من الباحثين عنه – فيديو

المستقلة /- انتشرت قصة العثور على جبل من الذهب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والآلاف يبحثون عن أي قطعة من المعدن الأصفر في ذلك الجبل على نطاق واسع.

وأظهر الفيديو عددا كبيراً من القرويين الذين اندفعوا إلى الجبل بحثا عن الذهب، وكانوا يحفرون بأيديهم وأدوات أخرى علهم يحصلوا على شيء من بريق الذهب.

وذكر ناشر الفيديو أن القرويين، والذي يبدو أن عددهم بالمئات، يأخذون الذهب بصيغته الخام إلى منازلهم لغسل الأوساخ التي تحيط به، ويستخرجون بعده المعدن الأصفر.

ويقول موقع “ذا كبيل” النيجري إن من المفترض أن تكون الكونغو واحدة من أغنى البلدان في إفريقيا ، لكنها ليست كذلك.

وأضاف أن الجحيم الذي يعيشه سكان الكونغو ليس بسببهم بل بسبب الثروات الموجودة في أرضهم. وتؤدي حوادث انهيارات مناجم الذهب في الكونغو بحياة كثير من العمال سنويا

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