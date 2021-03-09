الصين تحذر من حدوث “حرب عالمية” حتمية

المستقلة /- رأى الجنرال الصيني الكبير، شو كيليان، أن بلاده بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة “فخ ثيوسيديدس” (وهو مصطلح يشير إلى حتمية الحرب عندما تحل قوة عالمية جديدة محل قوة موجودة).

وقال شو كيليان، الذي يحتل المرتبة الثانية في قيادة القوات المسلحة في البلاد، بعد الرئيس الصيني، وفقا لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”: “في مواجهة فخ ثيوسيديدس والمشاكل الحدودية، يجب على الجيش زيادة قدرته بسرعة”.

وأضاف: “يجب أن نحقق اختراقات في أساليب القتال والقدرة، وأن نرسي أساسا سليما للتحديث العسكري”، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الصين “ستتفوق” قريبا على الولايات المتحدة كقوة اقتصادية، حيث يزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن 70% من منافستها.

تجدر الإشارة إلى أن شو هو واحد من 25 عضوا من الدائرة المقربة للحزب الشيوعي الصيني، ويريد زيادة الإنفاق على ما هو بالفعل أكبر جيش في العالم.

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