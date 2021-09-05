الصيام المتقطع افضل البرامج لانقاص الوزن

المستقلة /- عند محاولة إنقاص الوزن يجرب الناس طرقًا عديدة لتحقيق نتائج فعالة، وأحد الأنظمة الغذائية التي يتبعها الأشخاص لفقدان الوزن هو الصيام المتقطع.

الصيام المنتظم قصير المدى أو فترات الاستهلاك المحدود أو عدم تناول الطعام، هي جزء من نمط الأكل المعروف بالصيام المتقطع، ويفهم معظم الناس أن الصيام المتقطع كتدخل لإنقاص الوزن يتطلب منك تقليل الدهون ، لكن ما ينسونه هو أنه ليست كل الدهون متساوية!

وفقا لتقرير موقع ” healthsite”، يميل الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن إلى تجنب تناول الدهون قدر الإمكان، لكن هذه ليست الطريقة الصحيحة للقيام بذلك، في الواقع، يمكن أن تساعدك الدهون الصحية في رحلتك إلى إنقاص الوزن، يمكن أن تجعلك بعض الدهون في نظامك الغذائي تشعر بمزيد من الشبع، مما يجعل من الأسهل الالتزام بنظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية للدهون عدة أدوار في الجسم، وبغض النظر عن وزنك وأهداف لياقتك، يجب أن تكون الدهون الغذائية جزءًا من خطة أكل طويلة الأمد ومغذية.

لماذا لا يجب التخلص من كل الدهون أثناء الصيام المتقطع؟

كلما فهمت الدهون أكثر تكن مستعدًا بشكل أفضل لاتخاذ قرارات صحية، المفتاح هو إدراك أن كل شكل من أشكال الدهون له مجموعة من التأثيرات الخاصة به على الجسم والتي يمكن أن تكون مفيدة أو ضارة.

مع الصيام المتقطع، يجب أن يكون التركيز على تضمين الأطعمة الغنية بالمغذيات، فالأطعمة التي تحتوي على مؤشر سعرات حرارية عالية ، مثل الأفوكادو والأسماك الدهنية والبيض والجبن والحليب والمكسرات والبذور، كلها جيدة من أجل الصحة، لذا يجب ألا تزيل الدهون تمامًا من نظامك الغذائي إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، بل يجب استبدالها بالدهون الصحية، وتحتاج بعض الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (مثل فيتامين أ ، د ، هـ ، ك) إلى وجود جزيئات دهنية الامتصاص السليم في الجسم “.

نوع الدهون الذي يجب تجنبه عند محاولة إنقاص الوزن

ليست كل الدهون متساوية، هناك دهون صحية يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن ، لكن بعض الدهون يمكن أن تجعلك أكثر بدانة من الأطعمة الأخرى، فالدهون المتحولة غير صحية للغاية وهي مسؤولة عن الآثار الصحية الضارة، فمعظم الأطعمة الجاهزة للأكل أو الأطعمة السريعة تحتوي على دهون متحولة يؤدي الاستهلاك المفرط لها إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول ومشاكل في القلب وما إلى ذلك.