الصفار : درجات وظيفية في موازنة 2021 تمنح لمستحقيها

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المستقلة /سرى جياد/ – توقعت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، وصول مشروع قانون موازنة 2021 إلى البرلمان في مدة أقصاها مطلع الأسبوع المقبل، فيما كشفت عن وجود “درجات وظيفية” في مشروع القانون، قالت إنها “تُمنح لمستحقيها”.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، إن “موازنة 2021 قد تصل الى البرلمان في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل”، عازيا سبب تأخيرها إلى “التغيرات السريعة في اسعار النفط العالمية التي وصلت الى 49 دولارا للبرميل الواحد والتي دعت الى اعادة النظر في سعر النفط المخطط للموازنة كونه يؤثر في الايرادات والعجز وكيفية التصرف بالانفاق العام”، حسبما نقلت صحيفة “الصباح” الرسمية.

ورجح الصفار أن “تتراوح نسبة العجز بين 40 الى 50 بالمئة من حجم الانفاق”، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود “درجات وظيفية في مشروع القانون تُمنح لمستحقيها”.

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