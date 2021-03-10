الصدر يعلن دعمه للحوار الذي اطلقه الكاظمي ولكن بشرط

المستقلة /… أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن دعمه للحوار الوطني الإصلاحي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشرط أن تشرف الأمم المتحدة عليه مع استثناء البعث والمنظمات الإرهابية من المشاركة فيه.

وقال حيدر الجابري المتحدث الإعلامي باسم الصدر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء إن “بعض الجهات السياسية تعمل على استغلال المندسين في الاحتجاجات السلمية”.

فيما داعيا “الحكومة للقيام بمهامها للحفاظ على الأمن وهيبة الدولة في هذا الأطار”

ودعا إلى تفعيل الحوار الإصلاحي تحت إشراف أممي يستثى من ذلك كل من له انتماء بعثي أو إرهابي”.

وعلى صعيد المنطقة قال المتحدث الإعلامي باسم الصدر “نرى هناك تصعيداً واضحاً في الحرب بين السعودية والحوثيين”.

وتابع “يجب أن يكون هناك تدخل لإنهاء الحرب في اليمن”.

وأطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي (8 آذار 2021)، دعوة إلى معارضي الحكومة، لما أسماه “حوار مفتوح وصريح” قائم على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته.( النهاية)