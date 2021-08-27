الصدر يعلن التراجع عن قراره ويقرر العودة الى الانتخابات

المستقلة /- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة خوضه للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل متراجعا عن قراره السابق الذي قرر فيه مقاطعته إياها.

 

وكان الصدر قد قرر في منتصف شهر تموز الماضي مقاطعته للانتخابات البرلمانية.

 

وأفصح الصدر في كلمة متلفزة اليوم عن تسلمه ورقة إصلاحية من القوى السياسية، قائلا: إن هذه الورقة جاءت وفقاً لتطلعاتنا.

 

وأضاف “العودة الى المشروع الانتخابي باتت امرا مقبولا، و سنخوض الانتخابات بعزم لإنقاذ العراق من الفساد والاحتلال والتبعية والتطبيع”، مردفا بالقول إن “المصلحة اقتضت أن نخوض انتخابات مليونية”.

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