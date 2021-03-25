الصدر مغرداً : اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب امر مرفوض

المستقلة /- اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ” ان اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب ، امر مرفوض “، داعيا الحكومة الى منع وقوعه.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعته المستقلة :” لقد لجأت احدى المليشيات الى الاستعراض العسكري المسلح والانتشار المكثف في العاصمة الحبيبة بغداد من اجل مطالب مثل صرف الدولار”.

واضاف :” ان اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب امر مرفوض يجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة اخرى. وان هذه الجهة التي قامت بالاستعراض ، ان كانت تنتمي للحشد المجاهد فعلى الحشد معاقبتها، والا فاعلان البراءة منها”، مبينا :” ان في قرار رفع صرف الدولار فوائد ومضار، لذا تركنا قراره بيد المختصين من اهل المعرفة بامور الاقتصاد “.