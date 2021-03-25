الصدر مغرداً : اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب امر مرفوض

المستقلة /-  اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ” ان اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب ، امر مرفوض “، داعيا الحكومة الى منع وقوعه.

وقال الصدر في تغريدة على  تويتر  تابعته المستقلة :” لقد لجأت احدى المليشيات الى الاستعراض العسكري المسلح والانتشار المكثف في العاصمة الحبيبة بغداد من اجل مطالب مثل صرف الدولار”.

واضاف :” ان اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب امر مرفوض يجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة اخرى. وان هذه الجهة التي قامت بالاستعراض ، ان كانت تنتمي للحشد المجاهد فعلى الحشد معاقبتها، والا فاعلان البراءة منها”، مبينا :” ان في قرار رفع صرف الدولار فوائد ومضار، لذا تركنا قراره بيد المختصين من اهل المعرفة بامور الاقتصاد “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

تعرف على اللاعبين أصحاب أعلى رواتب في الدوري العراقي

اخر الاخبار

الهجرة الدوليّة تدعم مشاريع تنهض باقتصاد الأسرة

اخر الاخبار

مسيرة الشعلة الأولمبية تنطلق من فوكوشيما

اخر الاخبار

مُكافحة الفساد تصدر حكماً بالافراج عن وزير الكهرباء الأسبق ورئيس استثمار بغداد

اخر الاخبار

مجلس الوزراء يوجه البنك المركزي العراقي بإعادة جدولة القروض السابقة

اخر الاخبار

مصر..تعليق حركة الملاحة بقناة السويس مؤقتا

اخر الاخبار

الصدر مغرداً : اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب امر مرفوض

اخر الاخبار

الصدر مغرداً : اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب امر مرفوض

اخبار العراق

وزارة التربية تصدر “حزمة من الاوامر ” الى المديريات العامة في المحافظات

اخر الاخبار

اطلاق هاتف “Oppo Reno5 Lite” رسمياً في الاسواق الاوكرانية

اخر الاخبار

الصحف الرياضية تكشف شرط بقاء كريستيانو رونالدو في اليوفي

اخر الاخبار

إصابة الممثل الهندي الشهير عامر خان بفيروس كورونا

اخبار السعودية

في ظل مقاطعة غير رسمية.. الواردات السعودية من تركيا تواصل الانخفاض

اخر الاخبار

صحيفة امريكية : اردوغان يدفع تركيا نحو الانزلاق وفوضى اقتصادية

اخبار العراق

نواب يستبعدون تمرير الموازنة في جلسة السبت المقبل

اخر الاخبار

الكشف عن جريمة قتل لثلاثة أشخاص في بغداد

اخر الاخبار

مقتل 6 من العمال الكردستاني شمالي العراق