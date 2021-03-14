الصحف الرياضية تهتم بفوز الريال وتعادل اتلتيكو وخسارة يوفنتوس

المستقلة /- شكل فوز ريال مدريد على إلتشي، وتعادل أتلتيكو مدريد أمام خيتافي، واشتعال الصراع على لقب الدوري الإسباني، وتعليق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الانتقادات التي تعرض لها بعد خروج فريقه يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بالأزمة الأولى لخوان لابورتا، الرئيس الجديد لبرشلونة، ونتائج لقاءات أمس السبت، في الدوريات الأوروبية، والصراع على التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، والصفقة التبادلية المقترحة بين غريزمان وديبالا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام إلتشي (2-1) في الدوري الإسباني بفضل هدفين من الفرنسي كريم بنزيما، وكتبت: ”بنزيما يريد لقب الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن تعادل المتصدر أتلتيكو مدريد سلبيا أمام خيتافي، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يفقد النقاط في خيتافي“.

الصحيفة اهتمت بديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية ولقاءات يوم الأحد في الدوري الإسباني.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، المطلوب من عدة أندية كبرى، وكتبت: ”معركة من أجل هالاند“.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد المتصدر أمام خيتافي، وفوز ريال مدريد الصعب على إلتشي (2-1) في الدوري الإسباني، وكتبت: ”المتصدر يعود للتعثر“، و“بنزيما يأتي للإنقاذ في الدقيقة 91“.

كما اهتمت ببرشلونة وكتبت: ”في إيطاليا يتحدثون عن صفقة تبادلية غريزمان – ديبالا“، و“جوم جيرو في النهاية لن يكون ضمن إدارة بارتوميو“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد الصعب أمام إلتشي (2-1) وتقليص الفارق عن الصدارة بعد تعادل سلبي لأتلتيكو مدريد أمام خيتافي، وكتبت: ”الدوري الإسباني يشتعل“، و“أتلتيكو مدريد يفقد الوقود“.

الصحيفة اهتمت بالأزمة الأولى لخوان لابورتا، الرئيس الجديد لبرشلونة، بعد استقالة أحد أعضاء إدارته، وكتبت: ”أول أزمة لخوان لابورتا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل أتلتيكو مدريد المتصدر سلبيا أمام خيتافي واستفادة برشلونة من التعثر، وكتبت: ”لقب الدوري الإسباني أقرب“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد الصعب أمام إلتشي 2-1 وكتبت: ”ريال مدريد احتاج لبنزيما ليهزم إلتشي بهدف في الوقت بدل الضائع“.

كما اهتمت بأزمة إدارة خوان لابورتا الجديدة في برشلونة، وكتبت: ”جيرو لن يكون ضمن إدارة لابورتا“.

واهتمت أيضا بتصريحات والد النجم الشاب موريبا لاعب برشلونة، وكتبت: ”والد موريبا: أتمنى أن يلعب إلياكس عمره كاملا في برشلونة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا أمام ستاد بريست 3-1 في الدوري الفرنسي وأول لقاء للمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، وكتبت: ”سامباولي يقوي أولمبيك مارسيليا“.

كما اهتمت بانتخابات رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وكتبت: ”لوغرانت دون منافس“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تأجيل لقاء يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”تأجيل لقاء يوفنتوس ونابولي“.

واهتمت الصحيفة بتعليق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، على الانتقادات الأخيرة إثر الخروج من دوري الأبطال، وكتبت: ”زلزال كريستيانو رونالدو: الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون“.

كما اهتمت بفوز فيورنتينا على بينيفونتو 4-1 في الدوري الإيطالي ولقاءات اليوم الأحد.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على رد فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الانتقادات الأخيرة بعد خروج يوفنتوس من دوري الأبطال، وكتبت: ”الأبطال لا ينكسرون“.

كما تحدثت عن لقاء ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”تذمر ميلان“.

الصحيفة اهتمت بلقاء تورينو والمتصدر إنتر ميلان وكتبت: ”إنتر من أجل الهروب“.