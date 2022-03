الصحفي الإيطالي : صلاح ينوي استكمال تعاقده مع ليفربول والممتد حتى صيف عام 2023

المستقلة /- أكد الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، أن النجم المصري محمد صلاح، لا يفكر في الوقت الحالي في الرحيل عن ليفربول من أجل الانتقال إلى الدوري الإسباني.

وأشار رومانو عبر حسابه في موقع “تويتر”، إلى أن صلاح ينوي استكمال تعاقده مع ليفربول والممتد حتى صيف عام 2023.

Mo Salah’s currently not planning for La Liga move. He’s not desperate to leave this summer – his contract expires in June 2023 when he could leave on a free, Mo’s only focused on Liverpool as of today. 🔴🇪🇬 #LFC

New contract talks still broken – it’s only up to Liverpool. pic.twitter.com/p4vRKS2U74

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2022