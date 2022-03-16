الصحفي الإيطالي : صلاح ينوي استكمال تعاقده مع ليفربول والممتد حتى صيف عام 2023

الصحفي الإيطالي : صلاح ينوي استكمال تعاقده مع ليفربول والممتد حتى صيف عام 2023

المستقلة /- أكد الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، أن النجم المصري محمد صلاح، لا يفكر في الوقت الحالي في الرحيل عن ليفربول من أجل الانتقال إلى الدوري الإسباني.

وأشار رومانو عبر حسابه في موقع “تويتر”، إلى أن صلاح ينوي استكمال تعاقده مع ليفربول والممتد حتى صيف عام 2023.

Mo Salah’s currently not planning for La Liga move. He’s not desperate to leave this summer – his contract expires in June 2023 when he could leave on a free, Mo’s only focused on Liverpool as of today. 🔴🇪🇬 #LFC New contract talks still broken – it’s only up to Liverpool. pic.twitter.com/p4vRKS2U74 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2022

وأكد الصحفي المختص في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في شبكة “سكاي سبورتس”، أن صلاح لا يشغل باله سوى بالتركيز مع ليفربول.

وعن تجديد عقد صلاح مع ليفربول أوضح رومانو، أن المفاوضات متوقفة حاليا وأن الأمر منوط بليفربول لفتح المحادثات مرة أخرى.

وكانت صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت في تقرير لها، أن مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، منح الضوء الأخضر لإدارة فريقه لاستقدام صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحال فشلت مفاوضات ضم النرويجي إرلينغ هالاند، هداف نادي بوروسيا دورتموند.

ونقلت “آس” عن مصادرها داخل النادي الكتالوني، أن تشافي أبدى إعجابه بقوة صلاح البدنية، واعتياده الدائم على تسجيل حوالي 30 هدفا في الموسم، مضيفة أن الاتصالات مع محيطه إيجابية.