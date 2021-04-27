الصحة المصرية: 12207 إصابة و620 وفاة بكورونا حصيلة أول 14 يوم من رمضان

الصحة المصرية: 12207 إصابة و620 وفاة بكورونا حصيلة أول 14 يوم من رمضان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ في منتصف شهر رمضان.

وأوضحت الوزارة، ان إجمالي، إصابات فيروس كورونا في أول 14 يوم من شهر رمضان، بلغ 12207 حالات جديدة، بجانب 620 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة، أن الزيادة ترجع إلى اقبال المواطنين علي الأسواق لشراء مستلزمات رمضان وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، وارتفاع عدد الوفيات يرجع الي وصول الحالات المصابة بفيروس كورونا للمستشفيات متأخرا بعد من 7 الي 10 أيام من تعرضها للإصابة

ونستعرض في التقرير التالي، ارتفاع الإصابات بشكل ملحوظ خلال اول 11 يوم من شهر رمضان، والتي جاءت كالتالي:-

الثلاثاء، اول أيام رمضان، تم تسجيل 823 حالة إصابة و39 وفاة

الأربعاء، ثاني أيام رمضان، تم تسجيل 831 إصابة و44 وفاة.

الخميس ثالث أيام رمضان،تم تسجيل 837 إصابة و41 وفاة.

الجمعة، رابع ايام رمضان، تم تسجيل 841 إصابة و42 وفاة.

السبت، خامس أيام رمضان، تسجيل 845 إصابة و41 وفاة

الأحد، سادس أيام رمضان، تسجيل 850 إصابة و44 وفاة

الاثنين، سابع أيام رمضان، تسجيل 852 إصابة و40 وفاة

الثلاثاء، ثامن أيام رمضان، تسجيل 855 إصابة و42 وفاة

الأربعاء، تاسع أيام رمضان،تسجيل 861 إصابة و46 وفاة

الخميس، عاشر أيام رمضان، تسجيل 872 إصابة و48 وفاة

الجمعة، 11 رمضان، تسجيل 884 إصابة و45 وفاة

السبت، 12 رمضان، تسجيل 912 إصابة و39 وفاة

الأحد، 13 رمضان،تسجيل 953 إصابة و51 وفاة

الإثنين، 14 رمضان، تسجيل 991 إصابة و58 وفاة

بإجمالي 12207 حالات إيجابية جديدة، باجمالي 620 حالة وفاة.