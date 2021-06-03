الصحة المصرية: هذه الدول تشترط الحصول على لقاح كورونا مع الـPCR لدخول أراضيها

المستقلة/-أحمد عبالله/ قالت وزيرة الصحة ، هالة زايد ، إن مصر لم تفرض أى إجراءات إضافية على المسحات ولكن أى شخص سيزور مصر لابد أن تكون معه شهادة من بلده بالـ PCR السلبية، مؤكدة أن  توزيع اللقاحات لم يكن عادلاً على الأقل هذه الفترة على العالم لذلك فلن نفرضه على السائحين فى دخول مصر .

وأضافت هالة زايد ، خلال كلمتها المذاعة اليوم ، أنه تم إخطارنا رسمياً من 5 دول فقط بضرورة وجود شهادة اللقاحات مع الـ PCR ، منها: ألمانيا والنمسا وبلغاريا وقطر .

وأشارت إلى أنه لم يتم إخطارنا رسميًا من أى دولة أخرى بضرورة دخولها بشهادة لقاح، لافتة إلى أنه فى حالة الضغط الشديد على المسافرين من أى جهة لأخذ اللقاح فإننا نمتلك 179 مكاناً لأخذ اللقاحات الدولية أضفنا عليه لقاح كورونا للدول التى اشترطت ذلك.

وتابعت أنه فيما يخص الحج فالمملكة العربية السعودية أعلنت أنها ستنظم موسم حج ، بأعداد أقل من العام الماضة حفاظاً على سلامة الحجاج .

وأكدت أن أى شخص مقبل على الحج لابد أن يكون حاصلاً على اللقاح ، فمصر موفرة كل أنواع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الصحة المصرية: هذه الدول تشترط الحصول على لقاح كورونا مع الـPCR لدخول أراضيها

رياضية

ريال مدريد يجدد عقد نجمه

رياضية

إنتر ميلان يعين مدربا جديدا

اخر الاخبار

رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي مجددًا لعدم حضور الحكومة

اخر الاخبار

تفاصيل جديدة حول عودة الطيران بين مصر والسعودية

اخر الاخبار

لبنان.. المحكمة الدولية تعلن توقفها عن العمل بسبب نقص التمويل

اخر الاخبار

المخابرات..ومخاطر تجاهل قادة الدول لقراراتها

اخر الاخبار

المخابرات..ومخاطر تجاهل قادة الدول لقراراتها

اخر الاخبار

احتجاجات بمدخل أكبر ميناءين للنفط فى ليبيا..صور

اخر الاخبار

وزارة المالية المصرية تعلن عن موعد طرح العملات المعدنية الجديدة

اخر الاخبار

الجزائر ترفض التطبيع مع اسرائيل

اخر الاخبار

توجيهات ملكية بنقل فتاتين من غزة للعلاج فى الأردن

اخر الاخبار

الحكومة المصرية ترد على خصخصة المرافق العامة للدولة

اخر الاخبار

قبل طرحها رسميا.. كيا تنشر صوراً للجيل الجديد من سبورتاج

اخبار العراق

ألعاب الانترنت مصيدة جديدة لسرقة الأطفال والمراهقين

اخبار العراق

موظف يبتز مواطنين بواسطة العقارات

اخبار العراق

جدول الامتحانات المهنية العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2020 ,2021