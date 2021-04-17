الصحة المصرية تعلن عن خطة جديدة التعامل مع الاحتفالات والمناسبات للوقاية من كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة الطب الوقائي، بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي يجب إتباعها عند إقامة احتفالات أو مناسبات.

وأوضحت الوزارة، أنه في حال وجود مبردات مياه فإنه يجب توفير الأكواب أحادية الاستخدام، وعند الشعور بأعراض (حمی – سعال – صعوبة التنفس) يتم طلب الخدمة الطبية مبكرا وإطلاع مقدم الرعاية الصحية على تاريخ السفر السابق أو أي تحركات قبل ظهور الأعراض أو تاریخ مخالطة شخص مصاب أو أجنبي.

وأكدت الوزارة، علي ضرورة إرتداء الكمامة الطبية مع ضرورة التخلص منها بعد الإستخدام بطريقة آمنة، وفي حال تغطية الأنف أو الفم بمنديل أثناء العطس أو الكحة يتم التخلص منه بوضعه داخل كيس محكم ثم غسيل الأيدي فورا، والتأكد من توافر المناديل الورقية في المكان وتوفير سبل الحماية لعمال النظافة

وأشارت الوزارة إلى ضرورة توفر أجهزة المسح الحراري في المداخل بحيث يتم متابعة درجات الحرارة المشاركين وتوجيه المشتبه فيهم لأقرب منشأة طبية مع ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة والمستمرة حيال تنظيف القاعات وتطهيرها بالمطهرات المناسبة.

وأكدت الوزارة على  توفير أحواض غسيل الأيدي والصابون والمناديل الورقية بدورات المياه الملحقة مع ضرورة التنبيه على المشاركين – بغسل اليدين بإستمرار بالماء واستخدام المطهرات، والحرص على أن يكون مكان الفعالية نظيفة وصحية بالمواظبة على مسح وتطهير الأسطح المناضد- الأجهزة – لوحات المفاتيح”، بالكلور المخفف أو المطهرات.

وأضافت الوزارة، أنه يجب إتباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة عند السعال والعطس والحرص على تغطية الفم والأنف بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي والتخلص من المنديل بعد ذلك فورا في سلة المهملات وغسل اليدين مع التأكد من توافر المناديل الورقية، وضرورة الحفاظ على توافر مسافات بيئية مناسبة بين الأشخاص (على الأقل مترين بين كل فرد وأخر).

وحذرت الوزارة من مبادلة الأغراض الشخصية مثل (الأكواب – المناشف ) وتجنب ملامسة العين والأنف والفم بيد غير مغسولة وغير نظيفة.

وقالت الوزارة إنه يجب الاتصال بالخط الساخن 105 لتقديم الاستفسارات اللازمة عن فيروس كورونا المستجد وأليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس.

 

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