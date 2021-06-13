الصحة الفلسطينية تكشف عن موقفها من فيديو مسيء للمساعدات الطبية المصرية المقدمة للقطاع

المستقلة/-أحمد عبدالله/أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الأحد، موقفها من فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسيء للمساعدات الطبية المصرية، المقدمة للقطاع.

وقالت فى بيان لها، نقدر عاليا فى وزارة الصحة الجهود الحثيثة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية تجاه قطاع غزة وخاصة في دعم القطاع الصحي، حيث كان لهم الدور الأبرز في استقبال جرحى العدوان بالمستشفيات المصرية وكانوا أصحاب السبق في الاستجابة ومد مستشفياتنا بالمساعدات والاحتياجات الطبية التي شكلت النسبة الأعظم من إجمالي المساعدات الطبية المقدمة خلال وبعد العدوان.

وأشارت إلى أنه في ضوء الفيديو الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية، فإننا نؤكد رفضنا لأي موقف أو تصرف يفهم منه -ولو دون قصد- الإساءة لهذا الدور المصري الكبير.

ونوهت الصحة بغزة، إلى أن تلك الشاحنة كانت محملة بأدوية خاصة وغالية الثمن، وكانت ضمن قافلة بها العديد من الشاحنات المحملة بالأدوية والمستهلكات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي .

وجددت الوزارة شكرها واعتزازها بالجهد المصري العظيم، مؤكدة أن هذا الموقف قد تم معالجته إداريا بالشكل اللائق فيما نصدر هذا التصريح حتى تكون الحقيقة واضحة أمام الجميع.

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