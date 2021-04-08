الصحة العالمية : ملايين الجرعات من لقاح كورونا ستصل العراق قريبا

المستقلة /- أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن ملايين جرعات اللقاح من كورونا ستصل العراق بالايام المقبلة.

وقال ممثل المنظمة في العراق احمد زويتن للوكالة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “العراق يشهد ارتفاعاً حاداً بعدد الإصابات بكورونا إذ وصل الى أكثر من 800 ألف وهذه الأعداد كبيرة جداً”، مبيناً أنه “ممكن تخفيض اعداد الاصابات من خلال التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات المضادة للفيروس”.

واضاف ان “وزارة الصحة منذ بدء تفشي الفيروس لم تقصّر في واجبها وعملت جنباً الى جنب مع منظمة الصحة العالمية، وتمت الاستجابة لاعداد كبيرة من المواطنين المصابين في المستشفيات، كما انها تعاقدت مع العديد من الشركات لتوريد اللقاحات”.

وأشار الى أن “اللقاح حالياً متوفر في العراق، حيث كانت الدفعة الاولى تبلغ 50 الف جرعة، والثانية 336 الفا”، مؤكداََ ان “ملايين الجرعات ستصل الى العراق بالايام المقبلة”.

ولفت الى انه “لا يمكن ان تكون هنالك فرق جوالة للقاحات، لان المواطن عندما يتلقى اللقاح يجب ان يكون تحت الرقابة لمدة 20 الى 30 دقيقة قبل ذهابه الى المنزل”، موضحاً أن “اللقاحات يجب ان توزع على 666 مرفقاً طبياً مخصصاً لهذا الغرض”.

واكد انه “في حال استمرار معدل الاصابات في الارتفاع فسيكون هنالك المزيد من الوفيات وهذا ما يهدد المراكز الصحية في استيعاب الاعداد الجديدة”.