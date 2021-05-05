الصحة العالمية : أكثر من 93 ألف شخص توفوا حول العالم بسبب كورونا

الصحة العالمية

المستقلة /- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 93 ألف شخص توفوا بسبب فيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، بزيادة تقدر بـ6% عن الأسبوع السابق.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في النشرة الوبائية الأسبوعية، أن عدد المصابين خلال ذلك الأسبوع زاد بأكثر من 5.7 مليون، وهي نفس حصيلة الأسبوع السابق له تقريبا.

وقالت المنظمة إن تفشي وباء كورونا حول العالم لا يزال عند أعلى مستوى للأسبوع الثاني على التوالي منذ بداية تفشي الفيروس.

وأوضحت المنظمة أن منطقة جنوب شرق آسيا، التي تضم الهند، سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 19%، بينما انخفض معدل الإصابة في أوروبا بنسبة 22%، وفي إفريقيا بنسبة 15%، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 14%، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 5%.

وارتفع معدل الوفيات بشكل كبير في جنوب شرق آسيا بنسبة 48%، لكنه انخفض في إفريقيا بنسبة 13%، وأوروبا بنسبة 12%، وغرب المحيط الهادئ بنسبة 3%.

وأُصيب في أوروبا أكثر من 1.16 مليون شخص خلال الأسبوع الماضي، وتوفي أكثر من 22 ألف شخص.

وتم في الأمريكيتين تسجيل أكثر من 1.3 مليون إصابة جديدة، وأكثر من 36 ألف حالة وفاة.

وفي جنوب شرق آسيا تم تسجيل أكثر من 2.7 مليون إصابة، وتوفي أكثر من 25 ألف شخص.

وفي الهند وحدها ارتفع عدد المصابين بأكثر من 2.59 مليون في أسبوع، تليها البرازيل حيث تم تسجيل أكثر من 421 ألف إصابة جديدة، وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 345 ألف إصابة جديدة.

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