الصحة السعودية تصدر توضيحا بشأن مكونات اللقاحات التي يتم التطعيم بها

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكدت وزارة الصحة السعودية، أن لقاحات “فايزر-بيونتيك” و”أكسفورد-أسترازينيكا” لا تحتوي على الفيروس المعطل، ولا تسبب المرض، حسبما أفادت بذلك صحيفة “سبق”.

وقالت الوزارة، اليوم عبر “تويتر”:” هذه اللقاحات إنما تعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، التي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها”.

وجاء ذلك في معرض رد الوزارة على تساؤل من قبل أحد المغردين على “تويتر”، بخصوص ما إذا كان لقاح “كورونا” يحتوي على نسبة خفيفة من الفيروس.