الصحة الجزائرية: وصول لقاح كورونا  إلى البلاد خلال يناير

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المستقلة/-أحمد عبدالله/قالت وزارة الصحة الجزائرية إن لقاح كورونا يصل إلى البلاد خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وقد نقلت صحيفة “النهار” الجزائرية عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن وصول اللقاح مبرمج خلال الشهر الجاري.

وردت الوزارة على ما تم تداوله بشأن وصول اللقاح أيام 12 و13 يناير بأنه لم يكن “مؤكدا”.

وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بإعلام المواطنين وقت وصوله إلى البلاد.

وسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 102369 إصابةً. وأشارت الصحة الجزائرية أمس، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2812 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 191 مريضا، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69403 حالات.

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