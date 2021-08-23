الشمري : عقد مؤتمر قمة دول الجوار في بغداد خطوة لتعزيز استقرار العراق والمنطقة

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-03-10 07:45:30Z | |

المستقلة/- اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان عقد مؤتمر قمة دول الجوار في بغداد خلال الفترة الحالية خطوة مهمة لتعزيز استقرار العراق والمنطقة.

وقال في بيان صحفي ان : العراق والمنطقة يمران بمرحلة حساسة تتطلب من الجميع البحث الجدي عن حلول واقعية تنهي الازمات وتعزز الامن والاستقرار ،ليس في العراق وحده بل لعموم المنطقة.

واضاف الشمري ان : لقاء قادة دول الجوار او من يمثلهم في بغداد سيعطي مكانة جديدة للعراق تعيد له مكانته المتميزة في المنطقة والعالم.

وعبر عن الامل بان : يكون المؤتمر بداية لنهاية الخلافات بين بعض الدول الجوار في ظل الحاجة لانهائها مع المتغيرات المتسارعة التي طرات في منطقة الشرق الاوسط وخاصة في افغانستان.

وشدد الشمري على ضرورة وضع التحديات التي تواجه العراق بمقدمة فقرات المؤتمر وان يكون داعما للعراق وكافة المجالات فعلا وليس فقط حبرا على ورق.

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