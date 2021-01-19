الشماع : سعر الصرف القديم يخلق مشاكل كبيرة ويفقد العملة العراقية الثقة بها

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المستقلة /- اكد الخبير الاقتصادي همام الشماع ان  العودة لسعر الصرف القديم..يفقد العملة الثقة بها ويخلق مشاكل كبيرة.

وقال الشماع في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء, انه في العراق الفوضى وفي ظل اللادولة كل شيء ممكن إلا ان العوده للسعر القديم يخلق مشاكل كبيرة ويفقد العملة العراقية الثقة بها.

واضاف الشماع ان: بعض هذه المشاكل هو الخسائرالمالية التي ترتبت على تخفيض سعر الصرف لكل من كان لديه ادخارات مكتنزة بالدينار حيث فقدت 20٪؜ من قيمتها ، فأذا عاد سعر الصرف لسابق عهده فان الخسائر ستترتب لحملة الدولار.

واوضح ان :  علاقات المديونية هي الاخرى سترتب خسائر فالتاجر الذي كان مدينا بالدولار اضطر لتسديد كميه اكبر من الدنانير عند تخفيض سعر الصرف وبالعكس فان المستدين الان بالدينار  سيضطر لتحمل كمية اكبر من الدولارات لسداد دينه .

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