الشكوك تحوم حول إقامة بطولة كوبا أمريكا

المستقلة/- قالت وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيزوتي، اليوم الأحد، أن إقامة بطولة كوبا أمريكا في بلادها “لم تتحدد بنسبة 100%” بعد، لكنها أكدت أنه لحين اتخاذ قرار نهائي، سيواصل البلد اللاتيني العمل على البروتوكولات الصحية التي ينبغي إتباعها.

وفي مؤتمر صحفي، أوضحت المسؤولة الأرجنتينية أن “أولئك الذين يجب عليهم اتخاذ هذا القرار باتوا الآن في المرحلة الأخيرة من التحليل”.

وقدمت الحكومة الأرجنتينية يوم الأربعاء الماضي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، البروتوكولات الصحية “الصارمة”، من أجل إقامة بطولة آمنة في البلد اللاتيني الذي يشهد منذ أبريل/نيسان الماضي زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تقام البطولة بين 13 يونيو/حزيران والعاشر من يوليو/تموز، وكان من المخطط في البداية إقامتها في الأرجنتين وكولومبيا، لكن الأخيرة طلبت تأجيل الحدث الرياضي بسبب الأزمة الاجتماعية التي تمر به، لكن الكونميبول رفض هذا الخيار.

وأكدت وزيرة الصحة الأرجنتينية أن “العمل جار على أساس أن البطولة ستقام، لكن القرار النهائي سيتخذ خلال الأيام المقبلة”.

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