الشرطة يودع أبطال آسيا بالخسارة من استقلال

المستقلة/- خسر نادي الشرطة أمام استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد لنادي الاستقلال الايراني شيخ دياباتي في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

وودع الشرطة البطولة الآسيوية بعد 5 خسائر من فرق مجموعته: الدحيل، واستقلال طهران (مرتين)، والأهلي السعودي”.

فيما حقق انتصار وحيد على الدحيل القطري في الجولة الخامسة بهدفين لهدف، ليتذيل مجموعته برصيد 3 نقاط فقط.

 

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