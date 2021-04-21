الشرطة يخسر مجددا في دوري أبطال آسيا

المستقلة/- حقق أهلي جدة السعودي فوزا كبيرا على الشرطة العراقي 3-0، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

أقيمت المباراة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وسجل أهداف الأهلي عبد الله حسون (22)، وإدريس فتوحي (37)، عبد الرحمن غريب (90+4).

وأنعش أهلي جدة حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثالث خلف الدحيل المتصدر (7 نقاط) واستقلال طهران (6 نقاط).

وبقي الشرطة العراقي بلا رصيد من النقاط والأهداف في ذيل الترتيب، بعدما خسر في أول 3 جولات حتى الآن.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

الشرطة يخسر مجددا في دوري أبطال آسيا

اخر الاخبار

قرار جديد من “الأعلى للإعلام” بشأن مسلسل “الطاووس”

اخبار مصر

رئيسة البنك الأوروبى للسيسى: مؤشر الاقتصاد المصرى قصة نجاح يحتذى بها

اخبار مصر

قرار عاجل من الحكومة المصرية لمواجهة انتشار كورونا في سوهاج

رياضية

تعليق تدريبات نادي النفط بسبب إصابة الحارس

رياضية

نادي زاخو يعين مدربا جديدا

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تطالب الصين بسرعة توريد 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تطالب الصين بسرعة توريد 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم

رياضية

إيقاف نجم الشرطة 3 مباريات آسيوية

اخر الاخبار

مصر.. حفظ الشكوى ضد مسلسل “الطاووس” بعد إثارته الجدل

اخر الاخبار

سلطنة عمان تعلق دخول المسافرين القادمين من هذه الدول

اخبار الاردن

 الأردن ..المحكمة تصدر قرار جديد فى قضية مستشفى السلط

اخر الاخبار

مصري يقتل كويتية في نهار رمضان ..فيديو

اخر الاخبار

قرار عاجل من المجلس الرئاسي الليبي بشأن تأمين وحماية الحدود الجنوبية

اخبار مصر

مصر توقع اتفاقيتين لتصنيع لقاح “سينوفاك” الصيني محليا 

اخر الاخبار

السيسي يناقش مع رئيس الكونغرس اليهودي آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط

الاخبار

إثيوبيا تقترح انقعاد اجتماعا للاتحاد الأفريقي لإنهاء مفاوضات سد النهضة  