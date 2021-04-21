الشرطة يخسر مجددا في دوري أبطال آسيا

المستقلة/- حقق أهلي جدة السعودي فوزا كبيرا على الشرطة العراقي 3-0، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

أقيمت المباراة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وسجل أهداف الأهلي عبد الله حسون (22)، وإدريس فتوحي (37)، عبد الرحمن غريب (90+4).

وأنعش أهلي جدة حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثالث خلف الدحيل المتصدر (7 نقاط) واستقلال طهران (6 نقاط).

وبقي الشرطة العراقي بلا رصيد من النقاط والأهداف في ذيل الترتيب، بعدما خسر في أول 3 جولات حتى الآن.