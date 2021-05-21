السيسي ينعي سمير غانم: خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل إسعاد الجميع

السيسي ينعي سمير غانم: خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل إسعاد الجميع

المستقلة/- منى شعلان/ نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الفنان القدير سمير غانم ، والذى رحل عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ84 عاما.

وقال الرئيس المصري عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر:”أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع،رحم الله الفنان الراحل،وألهم أسرته الصبر والسلوان”.

وقام عدد كبير من الفنانين بنعي سمير غانم على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وخيمت حالة من الحزن الشديد على الشعب المصري بعد معرفة خبر وفاة الفنان القدير سمير غانم.

وقالت الفنانة إلهام شاهين إن الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم حتى الآن بخبر وفاة زوجها سمير غانم، مشيرة إلى أن حالتها مستقرة إلى حد ما.

وتوفي سمير غانم أمس الخميس 20 مايو بعد تدهور حالته الصحية، وتم تشييع جنازته من مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الجمعة اليوم، وتم دفنه بمقابر العائلة.