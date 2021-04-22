السيسي يعلق على ذكرى انتصار العاشر من رمضان بهذه الكلمات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ توجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة للشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال السيسي، عبر صفحته على “فيسبوك”: “تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل”.

وتابع: “وإنني إذ في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة”.

وتحتفل مصر كل عام في العاشر من رمضان، بذكرى انتصار 10 رمضان 1393 هجرية، “حرب اكتوبر 1973″، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء، بعد احتلالها لمدة 6 سنوات.

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