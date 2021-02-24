السيسي يجدد تعيين شوقي علام مفتيًا لمصر حتى نهاية اغسطس المقبل

المستقلة/-أحمد عبدالله/  أصدرالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، مفتيًا لمصر، حتى 12 أغسطس 2021، تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.

ونشر قرار الرئيس المصري، في الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء.

وعقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اجتماعًا في وقت سابق، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، بمقر المشيخة بالدراسة، جرى خلاله اختيار 3 شخصيات لترشيحها لخلافة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الذي تنتهي فترته الثانية في الرابع من مارس المقبل، وهما من أساتذة الجامعة.

ورشحت هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام للهيئة، وتم إجراء اقتراع داخلي لاختيار أحدهم، لم يشارك فيه شيخ الأزهر.

وتشكلت لجنة داخل هيئة كبار العلماء لفرز الأصوات، وبعد الانتهاء من الفرز، تم تحرير محضر بالاجتماع تضمن الثلاث شخصيات الذين تم ترشحيهم، ومدونًا به الشخصية التي اختارها أعضاء الهيئة عبر التصويت السري لتتولى منصب مفتي مصر، وتم إرسال المحضر إلى رئاسة الجمهورية لاعتماد من وقع عليه الاختيار.

 

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