السيسي يتسلم دعوة رسمية من أمير قطر لزيارة الدوحة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة الدوحة، نقلها وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي يزور القاهرة حالياً.

واستقبل الرئيس المصري وزير خارجية قطر، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى جانب عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، تضمنت الرسالة كذلك ”التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين“.

وأفاد البيان المصري بأن الوزير القطري ”ثمن الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس المصري في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك جهود مصر ومساعيها الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي“.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبي البلدين، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وأشار السيسي إلى حرص مصر على تحقيق التعاون البنّاء، ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ لسياستها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة.