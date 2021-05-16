السيسي يأمر بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بغزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

وأصدر الرئيس السيسي توجيهات  بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى و المصابين من قطاع غزة.

ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حاليا بزيارة هامة إلى باريس، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن هناك قمة مصرية فرنسية غدا في قصر الإليزيه ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منوها في الوقت نفسه بأن العلاقات المصرية-الفرنسية شهدت نقلة نوعية في جميع المجالات خلال السنوات الماضية.

وأشار راضي – في تصريحات خاصة للقناة “الأولى” المصرية من باريس – إلى أن فرنسا من أكثر الدول التي لها استثمارات مباشرة في مصر، وذلك في إشارة إلى 160 شركة فرنسية تعمل في جميع المجالات داخل مصر.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أول رد من المهن التمثيلية على تراشق مها أحمد والسقا وكرارة

اخبار مصر

السيسي يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى و المصابين من قطاع غزة

رياضية

التطبيعية تبرم اتفاقية تقديم خدمات طبية مع مركز الفيفا الطبي

رياضية

ريال مدريد يدرس إعادة مدربه السابق

رياضية

ليفاندوفسكي على رادار أحد كبار أوروبا

اخر الاخبار

العاهل الأردنى يعلن عن اتصالات دبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي

رياضية

التعادل يحسم مباراة الديوانية والصناعات في الدوري العراقي

رياضية

التعادل يحسم مباراة الديوانية والصناعات في الدوري العراقي

رياضية

كلوب يعلن انتهاء موسم نجم ليفربول

رياضية

الزوراء يتخطى القاسم بثنائية في الدوري العراقي

رياضية

الكهرباء يهرب من الهبوط في الدوري العراقي

اخر الاخبار

كيف تنبأت الفنانة نادية العراقية بوفاتها؟

رياضية

مانشستر سيتي يجدد اهتمامه بضم ميسي

رياضية

نابولي يضع يوفنتوس على حافة الدوري الأوروبي

اخر الاخبار

وسط تضارب الأنباء حول السبب.. وفاة الفنان اليمني عبدالكريم مهدي

اخر الاخبار

مظاهرة حاشدة في العاصمة الأردنية لدعم فلسطين.. فيديو

اخر الاخبار

شاهد.. “بعد رحيلها”.. ما لا تعرفه عن الفنانة نادية العراقية