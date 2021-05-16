السيسي يأمر بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بغزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

وأصدر الرئيس السيسي توجيهات بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى و المصابين من قطاع غزة.

ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حاليا بزيارة هامة إلى باريس، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن هناك قمة مصرية فرنسية غدا في قصر الإليزيه ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منوها في الوقت نفسه بأن العلاقات المصرية-الفرنسية شهدت نقلة نوعية في جميع المجالات خلال السنوات الماضية.

وأشار راضي – في تصريحات خاصة للقناة “الأولى” المصرية من باريس – إلى أن فرنسا من أكثر الدول التي لها استثمارات مباشرة في مصر، وذلك في إشارة إلى 160 شركة فرنسية تعمل في جميع المجالات داخل مصر.