السيسي يتحدث عن أزمة قناة السويس ويكشف كواليس اتصال الرابعة فجرا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للعاملين بقناة السويس على جهودهم في حل الازمة الأخيرة المتعلقة بالسفينة الجائحة .

وقال الرئيس : ” كنت بكلم الفريق أسامة في أوقات غريبة وبتصل بيه الساعة 4 الصبح لمتابعة الازمة “.

وأضاف الرئيس : ” هناك أهمية كبيرة لقناة السويس وترسخت في وجدان الجميع على مدار أكثر من 150 عام “.

وتابع : ” رب ضارة نافعة والازمة أنهت الكلام الكثير عن البدايل فقناة السويس مرفق عالمي للتجارة “.