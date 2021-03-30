السيسي يتحدث عن أزمة قناة السويس ويكشف كواليس اتصال الرابعة فجرا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للعاملين بقناة السويس على جهودهم في حل الازمة الأخيرة  المتعلقة بالسفينة الجائحة .

وقال الرئيس : ” كنت بكلم الفريق أسامة في أوقات غريبة وبتصل بيه الساعة 4 الصبح لمتابعة الازمة “.

وأضاف الرئيس : ” هناك أهمية كبيرة لقناة السويس وترسخت في وجدان الجميع على مدار أكثر من 150 عام “.

وتابع : ” رب ضارة نافعة والازمة أنهت الكلام الكثير عن البدايل فقناة السويس مرفق عالمي للتجارة “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

التحالف العربي: تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

اخر الاخبار

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة رغم ما يتردد عن بدائل لها

اخر الاخبار

خبراء : لا يوجد دليل على أن القهوة أو الكافيين يعوق نمو الأطفال وتطورهم

اخبار مصر

السيسي يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة

اخر الاخبار

يتيح تأجيل سداد القروض..قانون كويتي جديد للعملاء المتضررين من كورونا

اخبار مصر

مصر.. القبض على مالك عقار جسر السويس المنهار

اخر الاخبار

اقالة نائب محافظ البنك المركزي في تركيا

اخر الاخبار

اقالة نائب محافظ البنك المركزي في تركيا

اخر الاخبار

تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات جهاز Galaxy Tab A7 Lite

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر من سقوط أمطار لمدة 72 ساعة مقبلة

اخر الاخبار

ريال مدريد ينوي بيع 8 لاعبين في الصيف المقبل من أجل التعاقد مع هالاند أو مبابي

اخر الاخبار

توصيات تحالف المالكي بتثبيت سعر صرف الدولار لـ 1300 دينار

اخر الاخبار

طقس العراق : حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود البلاد

اخر الاخبار

مقابل امتيازات وأرقام سيارات وإعفاء ضريبي .. دعوات لإعادة طاقات العراق من الخارج

اخر الاخبار

من أجل الكرامة .. مطالبات برلمانية في اقالة الحلبوسي

اخر الاخبار

سائرون : البنك المركزي ارتكب أكبر خطأ اقتصادي في البلاد

اخر الاخبار

أسعار النفط تنتعش مع اعادة حركة الشحن في السويس