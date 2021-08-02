السودان: الخرطوم فى انتظار فيضان النيل وقد تبلغه غدا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية بأن مناسيب النيل في الخرطوم سجلت 16.32 متر وأنها مرشحة أن تصل غدا الثلاثاء لمنسوب الفيضان 16.50 متر.

وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أن جميع القطاعات تشهد ارتفاعا بمتوسط 15-25 سم، مناشدة المواطنين في كل القطاعات أخذ التحوطات الللازمة.

وذكر البيان أن إيراد النيل األزرق بلغ اليوم عند محطة الديم بالحدود السودانية الاثيوبية 538 مليون متر مكعب ومن المتوقع ثبات الإيراد خلال الثلاثة أيام القادمة عند حوالي 600 مليون متر مكعب، فيما ظل إيراد نهرعطبرة عند الحدود السودانية الاثيوبية في معدل 385 مليون متر مكعب.

وحسب البيان، فإن معدل التصرفات خلف السدود (بملايين الامتار المكعبة) الروصيرص: 613 ، وسنار: 563، وجبل أولياء: 99، وخشم القربة: 334، ومروي: 632.

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