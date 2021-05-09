السودان .. البرهان يتوجه للإمارات فى زيارة رسمية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ يبدأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تدوم يومين، وفق ما أعلنت وكالة السودان للأنباء.

⭕رئيس مجلس السيادة الانتقالى يتوجه الي دولة الإمارات العربية المتحدة pic.twitter.com/K6Jrgr6HQY — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) May 9, 2021

وقال الحساب الرسمي لمجلس السيادة السوداني على ”تويتر“، إن البرهان غادر الخرطوم صباح اليوم متوجها إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.