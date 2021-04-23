السودان: إثيوبيا ترفض مقترح عقد اجتماع ثلاثي بشأن سد النهضة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن السودان أن إثيوبيا رفضت اقتراح رئيس وزرائه عبد الله حمدوك لعقد اجتماع ثلاثي مع مصر بشأن السد النهضة على مستوى رؤساء الحكومات.

وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في تصريحات إعلامية نشرتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” اليوم الجمعة، أن أديس أبابا اعترضت على دعوة حمدوك لعقد اجتماع بشأن سد النهضة بينه ونظيريه المصري مصطفي مدبولي والإثيوبي أبي أحمد، وتتطلع إلى ترك الأمر للاتحاد الإفريقي.

وحمل الوزير الاتحاد الإفريقي المسؤولية عن “الانحياز إلى حد ما” لصالح إثيوبيا، موضحا أن الاتحاد “لم يلعب دوره القيادي بل اكتفى بدور المراقب فقط”.

وتابع: “نرى أنه لم تكن هناك منهجية جادة للتفاوض للوصول إلى اتفاق.. عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي في العام الماضي كنا متوافقين حول 90% من المسائل، وبعد ثمانية شهور من التفاوض أصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد”.